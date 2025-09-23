Появились новости по бою Алимханулы за три титула чемпиона мира

Объединительный бой в среднем весе между чемпионом мира по версиям WBO и IBF казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17–0, 12 КО) и обладателем пояса WBC доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1-1, 18 KO), похоже, вновь откладывается, передают Vesti.kz.

Накануне журналист и инсайдер Фернандо Сабатини сообщил, что стороны почти договорились о поединке. В качестве подтверждения он даже процитировал Адамеса:

"Мы очень долго добивались объединительного боя с Алимханулы и не могли согласовать условия, но поединок состоится. Мы работаем над тем, чтобы он стал следующим. Сделка почти закрыта".

Однако уже сегодня Сабатини сообщил о затруднении в организации этого поединка.

"Один источник сообщил мне, что бой был почти окончательно согласован на 22 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Но сейчас всё заморожено. Поединок между Алимханулы и Адамесом снова откладывается", — написал инсайдер в соцсети Х.

Реакция Алимханулы не заставили себя ждать.

"Вы действительно думаете, что этот трус согласился со мной драться? Вы все его знаете! Скоро будут новости!", — написал Жанибек в соцсетях.

Отметим, что Адамесу уже предлагали подраться с Алимханулы в ноябре, но доминиканец отказался.

Адамес последний раз выходил на ринг 22 февраля в Саудовской Аравии, где встретился с британцем Хамзой Ширазом (22-0-1, 18 КО). Поединок завершился ничьей, тем самым позволив доминиканцу сохранить титул.

Алимханулы в последний раз боксировал 5 апреля в Астане, где в пятом раунде нокаутировал француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО) и успешно защитил свои титулы.

