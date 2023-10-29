Появилась реакция Усика на нокдаун Фьюри в бою с Нганну

Чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри провел непростой бой с экс-чемпионом UFC из Камеруна Фрэнсисом Нганну, для которого это был дебют на профи-ринге. Их поединок возглавил вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

Соперники провели на ринге все 10 раундов, по итогам которых раздельным решением выиграл Фьюри. Британец был фаворитом встречи, вот только нарвался на конкурентный махач со стороны Нганну. Более того, Тайсон оказался в нокдауне в третьем раунде (видео можно посмотреть здесь), что стало для многих неожиданностью, в том числе для его будущего соперника - украинца Александра Усика. Впрочем, все написано на его лице:

Усик и Фьюри должны провести бой в Саудовской Аравии. Он, по информации некоторых источников, может состояться в декабре или в январе следующего года.