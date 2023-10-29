Появилась реакция Усика на нокдаун Фьюри в бою с Нганну

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 08:03
©Кадр из видео

Чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри провел непростой бой с экс-чемпионом UFC из Камеруна Фрэнсисом Нганну, для которого это был дебют на профи-ринге. Их поединок возглавил вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

Соперники провели на ринге все 10 раундов, по итогам которых раздельным решением выиграл Фьюри. Британец был фаворитом встречи, вот только нарвался на конкурентный махач со стороны Нганну. Более того, Тайсон оказался в нокдауне в третьем раунде (видео можно посмотреть здесь), что стало для многих неожиданностью, в том числе для его будущего соперника - украинца Александра Усика. Впрочем, все написано на его лице:

Усик и Фьюри должны провести бой в Саудовской Аравии. Он, по информации некоторых источников, может состояться в декабре или в январе следующего года.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Фьюри Тайсон Усик Александр

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:53
Профи-бокс
Макгрегор оценил нокдаун в бою Фьюри - Нганну
Сегодня , 13:28
Профи-бокс
Названы следующие соперники Фьюри на случай срыва боя с Усиком
Сегодня , 10:36
Профи-бокс
Нганну высмеял Фьюри за нокдаун в главном бою вечера
Сегодня , 10:20
Профи-бокс
Экс-чемпион UFC отреагировал на исход боя Фьюри - Нганну
Сегодня , 10:00
Профи-бокс
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну. Лучшие моменты боя с нокдауном (Видео)
Сегодня , 09:42
Профи-бокс
"Нганну победил Фьюри". Известный промоутер хочет реванша
Сегодня , 08:03
Профи-бокс
Появилась реакция Усика на нокдаун Фьюри в бою с Нганну
Сегодня , 07:45
Профи-бокс
Нганну отправил Фьюри в нокдаун: бой завершился сенсацией
Вчера , 11:20
Профи-бокс
Бивол и Бетербиев провели дуэль взглядов
27 октября, 16:27
Профи-бокс
Боксер с 30-ю победами стал следующим соперником чемпиона мира из Казахстана
© 2008 - 2023 ТОО «EML»