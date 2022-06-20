Появилась первая реакция Джошуа и Усика на объявление реванша

Британский боксер Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) отреагировали на официальное объявление реванша в супертяжелом весе за титулы IBF, WBO и WBA, сообщает vRINGe.com.

Бой состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Вот что бойцы сказали по поводу реванша.

"Вот это у меня приключения на американских горках! Я же дерусь за звание чемпиона в 12-й раз подряд. Сначала завоевал пояс, объединил пояса, потерял пояса, стал двукратным чемпионом, а теперь у меня свидание с датой, чтобы стать трехкратным чемпионом. Вот это шанс!

Постоянно драться на чемпионском уровне - в этом свои плюсы и минусы. Но я каждый день решаю становиться сильнее, учиться на своем опыте и расти. Довольный боец - это опасный боец, а я сейчас самый счастливый и мотивированный из всех, кого я когда-либо видел", - сказал Джошуа.

Усик со своей стороны был лаконичен.

"У меня есть цель, и с помощью Господа я выполню свою миссию", - отметил Усик.

Напомним, первый бой боксеров прошел в сентябре 2021 года на Уэмбли (Лондон, Англия). Усик победил решением судей, но вынужден дать реванш, так как такой пункт был прописан в контракте.