Появилась информация о возвращении Джукембаева после победы нокаутом за титул в США

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Вчера 18:56
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Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (23-1, 17 КО) вернется на ринг в первой половине осени, передают Vesti.kz.

По информации источника, близкого к команде, поединок казахстанца может состоятся в США в сентябре или октябре. Отмечается, что боксер скоро приступит к тренировочному лагерю. Имя его соперника еще неизвестно.

Если бой состоится в США, то он станет четвертым подряд в этой стране. До этого Батыр выступал в Канаде и Казахстане.

Отметим, что сейчас Джукембаеву принадлежит пояс WBA Continental North Americas.

Напомним, что свой последний бой Джукембаев провел 22 мая в Плант-Сити (штат Флорида, США), когда досрочно победил украинца Ивана Редкача (24-7-1, 19 КО).

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Метки:
Джукембаев Батыр Профессиональный бокс

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