Появилась информация о следующем бое Садриддина Ахмедова

Казахстанский боксёр-профессионал Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО) проведёт следующий бой 21 ноября в Лонг-Бич (штат Калифорния, США), передают Vesti.kz со ссылкой на BoxRec.com.

Поединок пройдёт в рамках вечера бокса, организованного UFC Fight Pass.Имя соперника пока не объявлено.

Для Ахмедова это будет возвращение на ринг после апрельского боя в американском Коммерсе, где он свёл встречу вничью с мексиканцем Элиасом Эспадасом (23-7-1, 16 КО).

Таким образом, ноябрьский поединок станет возможностью для казахстанца вернуться на победную серию и укрепить позиции в профи-боксе.