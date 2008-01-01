"Потрясающий нокаут и апсет". Эксперт ESPN отреагировал на поражение Ахмедова в титульном бою

Эксперт ESPN прокомментировал сенсационное поражение казахстанского боксера Али Ахмедова (16-1, 12 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это случилось в рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США), где Ахмедов встречался с эквадорцем Карлосом Гонгорой (19-0, 14 КО). На кону стоял вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

Бой закончился в 12-м раунде, когда Гонгора отправил соперника в нокаут. До этого Ахмедов побывал в нокдауне. Видео можно посмотреть здесь.

"Заслужил признание, Карлос Гонгора. Андердог нокаутировал Али Ахмедова и совершил апсет в андеркарте Головкин - Шеремета. Гонгора придерживается моего золотого правила: когда ты на стороне B, не оставляй все на волю судейских карточек.

Почему не стоит доводить до решения судей: Гонгора проигрывал на всех трех записках (судей). На DAZN также сказали, что Гонгора принял этот бой, потому что ему нужны были деньги, чтобы прокормить свою семью в Эквадоре. Закончил ночь потрясающим нокаутом", - написал эксперт в твиттере.

Таким образом, Ахмедов потерпел первое поражение в карьере при 16 победах. Гонгора же остался непобежденным и довел рэкорд до 19-0.

Напомним, что главным событием шоу станет поединок казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO) за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.