"Потенциал не раскрыт". В Германии высказались о последнем испытании казахстанца перед чемпионским боем

Поединок казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы (15-0, 10 КО) с россиянином Евгением Шведенко (15-0, 6 КО) за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF станет сражением двух ярких проспектов дивизиона. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz высказал журналист немецкой газеты Bild Ральф Шмидт. Он отметил, что казахстанец не показывает весь свой потенциал.

Бой запланирован на 17 апреля в немецком городе Карлсруэ. Победитель получит право встретиться с чемпионом организации, которым на данный момент является американец Калеб Плант (21-0, 12 KO).

"Шведенко давно знаком немецкой публике. Он очень техничный и креативный боксер. Он показывает умный бокс. Его защитные навыки прекрасно отточены, также обладает нокаутирующим ударом. В некоторых эпизодах способен его проявить. Айдос Ербосынулы - загадочный боксер. У него прекрасная статистика, в бою он двигается легко и плавно. Есть ощущение, что его потенциал еще не раскрыт полностью. Бой между ними будет очень интересным. Это два ярких проспекта дивизиона", - отметил Шмидт.

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Отметим, что Ербосынулы в последнем бою в декабре прошлого года досрочно победил ганца Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил пояса WBC Asia, WBA International и WBO Global в суперсреднем весе.