"Мы знаем, как победить". Тренер соперника Ербосынулы - о сильных сторонах казахстанца, Головкине и настрое своего подопечного

17 апреля в немецком Карлсруэ Айдос Ербосынулы проведет бой с Евгением Шведенко за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF. По словам тренера россиянина Эдди Крофта, этот поединок - важнейший в карьере его подопечного. В интервью корреспонденту Vesti.kz специалист отметил сильные стороны казахстанца и оценил роль Геннадия Головкина в развитии профи-бокса страны.

"Геннадий Головкин обратил внимание на ваших боксеров, и сейчас в Казахстане растет поколение хороших профессионалов. Я посмотрел видео боев Айдоса. Он очень хороший боксер. На мой взгляд, он один из самых перспективных звезд казахстанского бокса. У него есть удар, хорошо действует в защите и работает ногами. Однако я нашел слабые места. Мы знаем, как нужно действовать и победить Айдоса. Евгений подходит к своей пиковой форме. Будем настраиваться на предстоящий поединок. Это большой шанс для Евгения. Он все понимает и думает лишь о победе", - отметил Крофт.

Крофт владеет свои тренировочным залом в Сан-Матео (США). Он сотрудничает со Шведенко с 2016 года. В прошлом специалист выступал на профессиональной арене, где провел 31 бой. Он одержал 23 победы, из которых десять нокаутом, семь раз уступил и однажды свел поединок к ничьей. Крофт выступал в четырех весовых категориях и трижды выходил на чемпионский бой, но успеха не добился.

Отметим, что Ербосынулы в последнем бою в декабре прошлого года досрочно победил ганца Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил пояса WBC Asia, WBA International и WBO Global в суперсреднем весе.

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