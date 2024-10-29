Последний соперник Алимханулы узнал цену поражения нокаутом

Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала обновленный рейтинг во всех весовых категориях, передают Vesti.kz.

Так, в среднем дивизионе, где чемпионом мира WBO является Жанибек Алимханулы, другой казахстанец Мейирим Нурсултанов поднялся на одну позицию и занимает шестое место.

Новозеландец Андрей Михайлович, который в начале октября проиграл нокаутом Алимханулы в девятом раунде, покинул топ-15, а ранее занимал седьмую строчку.

В полутяжелом весе проживающий в Германии уроженец Казахстана Роман Фресс поднялся с десятого на девятое место.