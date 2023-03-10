Популярный ютубер вступил в перепалку с Мейвезером. Ему пришлось убегать

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Сегодня 12:36
©IMAGO/INPHO/Gary Carr

Популярный ютубер-боксер Джейк Пол (6-1) убежал от экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсмены встретились на баскетбольном матче "Майами Хит".

В социальных сетях появилось видео, на котором Мейвезер в сопровождении своих охранников приближается к Полу и начинает вызывать его на конфликт. Пол, находившийся в одиночестве с одним охранником, решает избежать столкновения и убегает.

"Я выхожу с игры Miami Heat, а Флойд Мейвезер и 50 чуваков подъезжают из ниоткуда, из какого-то переулка, ждут меня у стадиона и спрашивают: "Ну, как дела? Что за разговоры?" - сказал Пол в Instagram.

По сообщению TMZ Sports, Мейвезер впал в ярость из-за неприятного комментария, который сделал Пол в адрес недавно умершего родственника Мейвезера.

Пол предложил боксеру поединок:

"Флойд, если ты хочешь драться один на один, мы можем это сделать, но не пытайся брать с собой 25 чуваков, которые выпрыгнули из трех машин, чтобы наброситься на меня, пока я наслаждаюсь приятным вечером", — написал Пол в Twitter.

А затем добавил:

Флойд не встретится со мной один на один в реальном бою. Это факт. Его команда много раз встречалась с моей командой, чтобы провести один из своих "выставочных" боев. Теперь он устраивает засады на меня 🤣. Приходите посмотреть на меня на ринге, настоящий бой, без всяких выставок, грабящих фанатов.

Ранее Пол и Мейвезер уже конфликтовали. В 2021 году во время промотура поединка Мейвезера с братом Пола, Логаном, Пол снял кепку с легендарного боксера и убежал.

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Метки:
Пол Джейк Мейвезер Флойд

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