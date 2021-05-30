"Поплыл из-за бокового". В России назвали основную проблему Джукембаева после первого поражения в карьере

Российский портал Fightnews.info разобрал поражение казахстанского боксера полусреднего веса Батыра Джукембаева (18-1, 14 КО), которое стало для него первым в карьере.

Напомним, он встречался с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом (17-1, 17 КО) в дебютном поединке в США. Сначала Джукембаев побывал к нокдауне в четвертом раунде, а затем после восьмого его угол остановил бой.

Видео нокдауна и основных моментов боя. Как Джукембаев впервые в карьере потерпел досрочное поражение

"Матиас не стал изменять себе, со старта пойдя вперед, однако на этот раз весьма экономично, из-за чего Джукембаев выдал весьма уверенный первый раунд.

Во второй трехминутке Матиас поднял темп, и стала очевидна основная проблема Джукембаева - он ввязался в игру соперника, где, несмотря на акцентированные и регулярные попадания, начал стремительно отдавать силы. Матиас же был последователен и не спеша перемалывал оппонента на ближней и средней дистанциях.

В четвертом раунде Джукембаев, начавший откровенно заставиваться и принимать на себя целые серии, поплыл после короткого бокового соперника и оказался на полу. Казалось, что фаворит сейчас окончательно сломит соперника, но казахстанцу хватило кондиций для того, чтобы продержаться до гонга и ответить.

Впоследствии картина не поменялась - Матиас диктовал темп и планомерно избивал соперника, который всего однажды смог достойно ему ответить, и результат стал лишь логическим завершением", - пишет сайт.

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