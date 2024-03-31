Получивший вызов от Алимханулы чемпион ярко нокаутировал претендента

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Сегодня 08:54
©Кадр из видео

Чемпион мира по версии WBA в среднем весе кубинец Эрисланди Лара (30-3-3, 18 КО) одержал яркую победу над обязательным претендентом из Австралии Майклом Зерафой (31-5, 19 КО), передают Vesti.kz.

Бой состоялся в Лас-Вегасе (США) и завершился во втором раунде, когда Зерафа решил пойти вперед и нарвался на двоечку от Лары, оказавшись на настиле ринга. Майкл поднялся на ноги, но был не в состоянии продолжить поединок.

Напомним, что ранее Лару неоднократно вызывал на бой казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО), подобности - тут.

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Лара Эрисланди Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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