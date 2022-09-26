"Полный стадион в Казахстане". Елеусинов ответил на предложение непобежденного украинца

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) и украинец Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) высказались о возможном бое между собой, сообщает корреспондент Vesti.kz. Оба боксера выступают в полусреднем весе.

"А ты где есть товарищ Тарас (Шелестюк)?!", - обратился к Шелестюку Елеусинов под своим постом в Instagram, где он спрашивал у подписчиков с кем бы они хотели, чтобы провел бой казахстанец.

Украинец ответил, пообещав любителям бокса двух стран крутой бой:

"Друже, мы можем подарить фанатам бокса Украины и Казахстана крутой бой! Шелестюк vs Елеусинов 🔥 Друзья, думаю, что этим поединком легко соберем полный стадион в Казахстане!

50000 зрителей! Let’s go🥊".

Елеусинов вспомнил мартовский бой Шелестюка против венесуэльца Габриэля Маэстре, завершившийся ничьей.

"Давай дружище я не против. Я думал ты выиграешь Маэстре….Но сейчас вижу что это не так это не любители…".

Шелестюк прокомментировал тот поединок:



"Команда Маэстре была рада, что ей подарили ничью) Бой выиграл и он взял только первые три раунда. В девятом не доработал его, хотя хорошо попал. Но его тянет WBA, ты это знаешь.

Предлагали им реванш три раза, но они даже ни разу не ответили🤔

Если твоя команда готова, давай организуем бой🥊. С уважением чемп.".

Казахстанец еще раз подтвердил согласие провести бой:

"Я согласен с первого раза брат. Я тебе давал советы как побить его….но ты не воспользовался я бил его на Олимпиаде…хочешь боя я открыт…".

Позже в переписку Елеусинова и Шелестюка вступил один из фанатов, сославшийся на то, что казахстанцу нужен соперник посерьезнее. Украинец прокомментировал это:

"В боксе важна стратегия, тайминг, психология. Заб Джуда тоже был на много быстрее Флойда и какой итог мы все знаем)

И я сейчас номер девять в WBA и номер 29 в Boxrec.

Елеусинова нет ни в одной из четырех основных версий в рейтинге топ 15. И он номер 46 в Boxrec.

О чем ты говоришь?".

Елеусинов также прокомментировал это:

"Ну брат ты смотри на боксрек а я покажу реальный бокс. А ты я знаю что покажешься заблочный бокс…другой защиты у тебя нет вроде ты бы столько лет в США".

Шелестюк ответил Елеусинову:

"Конечно брат, я знаю ты топ боксер.

Ответил твоему фанату. Он пишет, что из топ 15-20 тебе нужно боксировать, а я в топ 10 сейчас.

Только уважение брат😁🤜🏼🤛🏼".

Позже известный казахстанский боксер Серик Сапиев высказался о возможном бое между Елеусиновым и Шелестюком:

"Тарас Шелестюк, Данияр Елеусинов мне будет интересно посмотреть бой двух топовых боксеров в этой весовой категории!".

Шелестюк ответил Сапиеву:

"Серик Сапиев благодарю брат. Верю, что этот бой произойдет для всех фанатов бокса!".

Напомним, что последний раз казахстанец дрался в декабре, когда и завоевал свой чемпионский пояс IBO после победы над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао (15-1, 4 КО).

Ранее 31-летний Елеусинов не исключил, что может завершить карьеру. Также он вспомнил сотрудничество с промоутером Эдди Хирном, от которого ушел в прошлом году. Свою точку зрения выразил и Зия Алиев.