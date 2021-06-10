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"Под угрозой его карьера". Эксперт назвал главную проблему Каната Ислама и дал ему совет

Он оценил его шансы на чемпионский бой.

"Под угрозой его карьера". Эксперт назвал главную проблему Каната Ислама и дал ему совет
Канат Ислам. Фото: QP Promotions
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский средневес Канат Ислам (28-0, 22 КО) впустую тратит свое время и ставит под угрозу карьеру. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил редактор сайта WorldBoxingNews Фил Джей. Он оценил шансы боксера на получение титульного боя и подсказал ему, как совершить камбэк.

"Канат Ислам впустую тратит свои лучшие годы. Под угрозой его карьера. Несколько лет назад он был перспективным и опасным. Затем что-то произошло. С 2017 года он всего три раза вышел на ринг. Возможно, ему просто не везет. Проблемы со здоровьем, разногласия с командой и другие факторы могут серьезно усложнить карьеру.

Конечно же, он по-прежнему имеет определенный авторитет по линии WBO. В теории, его могут выбрать для защиты титула. У Ислама прекрасный послужной список и статистика. Правда, я не представляю, за счет чего ему удастся победить любого из чемпионов среднего веса. В целом сам факт такого боя маловероятен. По крайней мере, в данный момент. Ему нужно реабилитировать карьеру и набрать темп. Для этого нужно регулярно драться и быть на виду", - отметил Джей.

Ранее сообщалось, что казахстанец вернется на ринг в июне, но он задержался на родине. При этом менеджер боксера Нельсон Лопес планировал два боя для своего подопечного, один из которых должен был состояться в этом месяце.

Напомним, что 21 февраля в Майами (штат Флорида, США) Ислам встречался с эквадорцем Джейсоном Минду (14-4-1, 8 КО) и нокаутировал его в седьмом раунде. После этой победы он попал в топ-5 рейтинга WBO.

К слову, февральский бой стал первым для казахстанца с октября 2019 года. Такой простой был второй раз в карьере: с 2017 года Ислам пропустил еще полтора года. 

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Метки:
Ислам Канат Профессиональный бокс Казахстан

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