Почему не было драмы в трилогии "Канело" - Головкин? Ответ экс-чемпиона мира

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©Ed Mulholland/Matchroom

Экс-чемпион мира россиянин Руслан Проводников признался, что его разочаровал третий бой казахстанца Геннадия Головкина против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

Трилогия состоялась 17 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершилась победой Альвареса единогласным решением судей.

"С огромным уважением отношусь и к Гене, и к Альваресу. Начнем с того, что это два топовых, сильнейших и лучших боксера мира. Далеко не бедных уже. Для меня это как вышли два небедных боксера и провели бой. Я люблю голодный бокс, когда хотя бы один из боксеров голоден, когда он получил шанс, к которому шел всю жизнь. А когда вышли два сытых боксера… Никто не хочет рисковать, нет даже желания. Зачем? Все нормально.

А вот когда один из боксеров голодный, ты видишь эту драму. Ты видишь, что один боксер готов на все ради этого шанса. Ребята вышли, подрались, заработали денег. Ни в коем случае их не осуждаю, они молодцы в любом случае. Они сделали свою историю. Но для меня два богатых человека вышли и подрались", - приводит слова Проводникова Fightnews.info со ссылкой на его интервью Meta MMA.

Напомним, что первые два боя также прошли в Лас-Вегасе. В 2017-м была зафиксирована спорная ничья, а через год судейским решением победу отпраздновал "Канело".

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Метки:
Проводников Руслан Головкин Геннадий Альварес Сауль Головкин-Альварес Геннадий GGG Головкин

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