Победитель боя Бивол - Бетербиев подерется с угрозой Канело

Двукратный чемпион мира в суперсреднем весе американец Давид Бенавидес (28-0, 24 КО) может получить топовый бой в своей карьере, передают Vesti.kz.

По информации vRINGe.com, 15 июня он должен дебютировать в полутяжелом весе в рамках боя за пояс "временного" чемпиона мира WBC против украинца Александра Гвоздика (20-1, 16 КО).

В случае успеха Бенавидес станет обязательным претендентом для победителя предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона полутяжелого веса между россиянами Артуром Бетербиевым (20-0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (22-0, 11 КО), который запланирован на 1 июня в Саудовской Аравии.

Турки Аль аш-Шейх (председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии) хочет свести Давида с победителем боя Бетербиев - Бивол, не дожидаясь проведения предусмотренного контрактом реванша между Артуром и Дмитрием.

Интересно, что Бенавидес является обязательным претендентом для абсолютного чемпиона во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО), однако последний не спешит с ним делить ринг. Как пишут многие СМИ, Канело попросту боится проиграть небитому американцу.