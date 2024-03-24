Победитель боя Бивол - Бетербиев подерется с угрозой Канело

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Сегодня 18:31
©Кадр из видео

Двукратный чемпион мира в суперсреднем весе американец Давид Бенавидес (28-0, 24 КО) может получить топовый бой в своей карьере, передают Vesti.kz.

По информации vRINGe.com, 15 июня он должен дебютировать в полутяжелом весе в рамках боя за пояс "временного" чемпиона мира WBC против украинца Александра Гвоздика (20-1, 16 КО).

В случае успеха Бенавидес станет обязательным претендентом для победителя предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона полутяжелого веса между россиянами Артуром Бетербиевым (20-0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (22-0, 11 КО), который запланирован на 1 июня в Саудовской Аравии.

Турки Аль аш-Шейх (председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии) хочет свести Давида с победителем боя Бетербиев - Бивол, не дожидаясь проведения предусмотренного контрактом реванша между Артуром и Дмитрием.

Интересно, что Бенавидес является обязательным претендентом для абсолютного чемпиона во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО), однако последний не спешит с ним делить ринг. Как пишут многие СМИ, Канело попросту боится проиграть небитому американцу.

Метки:
Бетербиев Артур Бивол Дмитрий Альварес Сауль Профессиональный бокс
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