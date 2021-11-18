Победить "Короля бокса". Предсказан исход третьего боя "Канело" - Головкин

Журналист Джейкоб Родригес в своей статье на NYFights.com сделал прогноз на потенциальный третий поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее "Канело" дал понять, что согласен провести трилогию, но при условии, что Головкин поднимется в суперсредний вес, где мексиканец недавно стал абсолютным чемпионом мира. Со своей стороны GGG ответил согласием.

Объявлена дата третьего боя "Канело" Альварес - Геннадий Головкин

"Геннадий Головкин, возможно, величайший враг "Канело". Имя GGG всегда стоит на первом месте среди потенциальных соперников на бой с Альваресом. Эти двое провели, возможно, два величайших боя за последние пять лет.

Головкин все еще является великим бойцом, представляющим наибольшую угрозу для правления "Канело". Почему? Потому что он единственный боксер, выходивший на ринг против Альвареса дважды. И он был единственным за последние шесть лет, кто был близок к тому, чтобы победить "Короля бокса". Вероятно, он знает "Канело" лучше, чем какой-либо другой боец в мире.

И хотя все это и правда, "Канело" прибавляет с каждым боем, и если они столкнутся в третий раз, Головкин встретится с более сильной версией "Канело", чем четыре года назад. В то время как Головкин с тех пор выиграл все три своих поединка, кажется, что он потерял шаг с момента второго боя с Альваресом в 2018 году. "Канело" движется вперед как набравший ход поезд, и Головкину будет трудно его превзойти. Со времен их реванша "Канело" дрался семь раз и доминировал над своими соперниками. Слишком многим хорошим боксерам хочется урвать свой кусок и сразиться с неоспоримым королем. Не думаю, что третий бой Головкина и Альвареса состоится прямо сейчас.

Тем временем Головкину предстоит 29 декабря пройти Риоту Мурату. Если он это сделает, то потенциально сможет позже поставить себя на позицию для боя с Альваресом.

Прогноз: "Канело" одержит убедительную победу единогласным решением судей", - написал автор.

"Канело" Альвареса разоблачили и засчитали поражение от Головкина

Напомним, их предыдущие два поединка прошли в лимите среднего веса. Первый в сентябре 2017-го закончился спорной ничьей, а черед год минимально победил "Канело", нанеся Головкину первое поражение в карьере.