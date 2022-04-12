"Первый со времен Головкина". Тедди Атлас сделал прогноз на бой "Канело" с Биволом

Знаменитый американский тренер Тедди Атлас считает, что впервые со времен поединков против Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) у Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) не будет безусловных шансов на победу в бою с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО), пишет Allboxing.ru.

Встреча за пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, которым владеет россиянин, пройдет 7 мая в Лас-Вегасе.

"На мой взгляд, это первый бой "Канело" со времен его второго боя с Головкиным, в котором я действительно думаю, что у его соперника есть реальные шансы на победу, впервые с тех времен", - сказал Атлас.

"Этот парень начал с первого среднего и продолжает подниматься в весе, - добавил Атлас о "Канело". - Первый средний, средний, полутяжелый, назад в средний, и я не вижу, что он вернется из полутяжелого веса, потому что он больше не тот парень. Я не знаю, как это получилось, может, это от тех бургеров из мексиканской закусочной".

"Возможно, эти бургеры подают со специальным соусом? Я не знаю. Слушайте, люди злятся на меня, но в этом что-то есть. Мы знаем, что он был положительным на ту гадость, которую не следует принимать а потом бить людей. Не знаю, может быть, это просто отличная программа тренировок с отягощениями, может, все дело в этом".

"Что бы это ни было, он больше не самый маленький из двоих на ринге. Так что хватит этого: "Он поднялся в полутяжелый вес и победил полутяжа". Он полутяж, он реально крупнее, чем полутяжи. Он мощнее, просто посмотрите на него. Он крупнее, мощнее, чем парень, который от природы крупнее, который рожден более крупным".

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В случае победы "Канело", вероятнее всего, осенью состоится третий бой между ним и Головкиным. Казахстанец 9 апреля досрочно победил в Сайтаме (Япония) Риоту Мурату (16-3, 13 КО). После этого Головкин стал не только обладателем пояса WBA Super в среднем весе, но и защитил свои титулы по версиям IBF и IBO.

Напомним, что Головкин и Альварес встречались в 2017 и 2018 годах в Лас-Вегасе. В первом бою была зафиксирована ничья, а во втором решением судей выиграл "Канело".

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