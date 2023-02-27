Первое поражение популярного видеоблогера: его побил брат Тайсона Фьюри

Известный американский видеоблогер Джейк Пол (6-1, 4 КО) потерпел поражение от Томми Фьюри (9-0, 4 КО), который приходится младшим братом британскому чемпиону по версии WBC в тяжелом весе Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 KO), сообщают Vesti.kz.

Поединок состоялся в Саудовской Аравии и получился очень вязким. Соперники отбоксировали в ринге все восемь раундов, по итогам которых судьи отдали предпочтение Томми (74-75, 76-73, 76-73).

Таким образом Пол потерпел первую неудачу в боксерской карьере, а Фьюри по-прежнему остается непобежденным.