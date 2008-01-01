"Передняя рука просто мощь". Боец UFC Морозов - о рекордной победе Головкина и шансах на топ-бои

Казахстанский боец MMA Сергей Морозов, ожидающий дебюта в UFC, поделился своим мнением относительно последнего боя Геннадия Головкина. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил работу передней рукой у боксера.



"Да, поединок смотрел. Головкин красава - передняя рука просто мощь. Выступил на классе и закончил досрочно. Поздравил Казахстан".



Также боец лаконично ответил на вопрос о том, хватит ли еще мощи у GGG провести несколько топовых боев.



"Конечно", - озвучил Морозов.



Добавим, что бой GGG против поляка Камила Шереметы, на кону которого стояли титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, прошел утром 19 декабря. Встреча продлилась семь раундов из 12 и завершилась досрочной победой Головкина. Казахстанец в 21-й раз успешно защитил титулы, побив рекорд легендарного Бернарда Хопкинса.



Морозов же выступит на турнире UFC 257, который состоится в ночь с 23 на 24 января. Его соперником будет представитель России Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.



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