"Перебьет многих в своем весе". Эксперт назвал козыри Алимханулы в бою с экс-чемпионом мира

Предстоящее противостояние Жанибека Алимханулы (9-0, 5 КО) с американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО) - это непредсказуемое и интересное событие. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz высказал журналист Fightmag.com Франко Луччи. Эксперт отметил сильные стороны соперников и оценил значение противостояния для обоих боксеров.

Боксеры проведут десятираундовый бой 26 июня в Лас-Вегасе (США). Он состоится в андеркарте поединка украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО). О сопернике Алимханулы можно прочитать здесь.

"После этого боя мы узнаем, чего стоят слова и амбиции казахстанского боксера. Алимхануды производит впечатление техничного, быстрого бойца. Он не обладает мощным ударом, но на дистанции может перебить многих соперников в среднем дивизионе. Его минус - отсутствие опыта больших боев и волнение, которое может появится из-за этого. Брант дерется давно. Он много раз выходил на ринг против серьезных соперников, становился чемпионом мира. Конечно, он прошел свой пик, но по-прежнему опасен. Он мечтает вернуться в элиту и сделает все, чтобы победить Алимханулы.

Мне сложно определить фаворита. Нас ожидает равная битва. Значение этого боя сложно переоценить как для одного, так и для другого. Нас ждет зрелище", - отметил Луччи.

Сам Брант в 2018 году победил Риоту Мурату (14-2, 10 КО) в бою за пояс WBA (Regular), однако через год японец взял реванш, нокаутировав соперника. В последний раз американец выходил на ринг в августе прошлого года, взяв верх над украинцем Виталием Копиленко (28-3, 16 КО). К слову, Брант сотрудничает с промоутерской компанией Top Rank, как и казахстанец.

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