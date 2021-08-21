Пакьяо отправил в нокаут спарринг-партнеров перед чемпионским боем

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО), который помогал 42-летнему Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) готовиться к поединку с обладателем титула WBA Super в полусреднем весе Йорденисом Угасом (26-4, 12 KO), рассказал, что легендарный филиппинец отправил нескольких спарринг-партнеров в нокаут.

"Мэнни на спарринге бил разнообразно, под такими углами, что их и не видно. Там пару спарринг-партнеров он даже нокаутировал - по печени с переводом на голову. Он настолько быстро сыпал эти удары, что ребята не успевали защищаться. И скорость у него очень хорошая. Он удивил таймингом, умением сохранять энергию в ринге, экономить силы, взвинчивать темп.

Он очень круто делал: хочешь - иди сюда, хочешь - давай так или так. У него разные стили: агрессор, второй номер, игровик. Он показывал все в спарринге. Пакьяо не обострял так, как мексиканцы - вперед и рубиться. Он делал свою работу грамотно. Я не знаю, как он дерется в весе 147 фунтов. Он весит 142 фунта. Для меня это вообще. Пакьяо может спокойно перейти в 140 и там шума навести.

Он шустрым был. Было немножко сложнее, потому что он постоянно держит в напряжении и не дает тебе расслабиться. Пакьяо сыпет удары, не останавливается, всегда тебя нагружает - двоечки, троечки, по животу может. Главное - прикоснуться и нагрузить тебя", - приводит слова Редкача Fightnews.info.

Напомним, что бой Пакьяо и Угаса по казахстанскому времени состоится утром 22 августа, начало трансляции - в 8:00. Его в прямом эфире покажет телеканал "Хабар". Накануне боксеры прошли обязательную процедуру взвешивания. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе до 66,7 килограмма, которым обладает Угас.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!