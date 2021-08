Мэнни Пакьяо прошел взвешивание перед титульным боем

Главные участники вечера бокса в Лас-Вегасе (США) прошли обязательную процедуру взвешивания, сообщает корреспондент Vesti.kz.

42-летний филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) показал на весах 66,2 килограмма, а 35-летний кубинец Йорденис Угас (26-4, 12 KO) - 66,7.

На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе до 66,7 килограмма, которым обладает Угас.

По казахстанскому времени он состоится утром 22 августа, начало трансляции - в 8:00. Его в прямом эфире покажет телеканал "Хабар".

