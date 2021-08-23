Пакьяо обратился к фанатам после сенсационного поражения

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо после сенсационного поражения от кубинца Йордениса Угаса в поединке за чемпионский пояс WBA Super в полусреднем весе написал обращение к своим фанатам, сообщают Vesti.kz.

В минувшие выходные 42-летний боксер потерпел поражение в Лас-Вегасе единогласным решением судей. Он признался, что надеялся на другой результат.

"Я хочу поблагодарить Бога за то, что он дал мне силы драться. Я благодарю свою семью за то, что она всегда рядом со мной. Хочу поздравить Угаса и его команду. Хотя я надеялся на другой результат, я желаю ему всего наилучшего.

Спасибо фанатам со всего мира, которые смотрели. Спасибо каждому филиппинцу, который когда-либо поддерживал меня. Я так горжусь тем, что представляю свою страну. Мне жаль, что я не смог дать вам победу, но я сделал все, что мог. От всего сердца спасибо!" - написал Пакьяо на своей странице в Instagram.

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