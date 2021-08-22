Пакьяо сенсационно проиграл бой за титул "суперчемпиона" WBA

Только что завершился вечер профессионального бокса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), главным событием которого стал бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе между 35-летним кубинцем Йорденисом Угасом (26-4, 12 КО) и 42-летним легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на 12 раундов и прошел всю дистанцию. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Угасу - 115-113 и дважды 116-112.

Таким образом, Угас одержал 27-ю победу в карьере и сохранил титул, тогда как Пакьяо потерпел восьмое поражение в карьере.

Для Мэнни этот бой стал первым с июля 2019 года, когда он одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом (29-1, 22 КО).

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