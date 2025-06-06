Пакьяо назвал своего любимого боксера - он идет с 30-0

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях, филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) ответил на вопрос о том, кто из действующих боксеров является его любимчиком, передают Vesti.kz.

Выбор легенды пал на японца Наоя Иноуэ (30-0, 27 КО), абсолютного чемпиона второго легчайшего веса.

"У него есть скорость. У него есть мощь. Он хорошо двигается. Мне нравится то, что он так быстро двигается. То, что он никогда не остается в углу ринга. Вот это и есть боксер! Именно так и надо работать в ринге! Я изучаю бокс. Для меня это наука. Для того, чтобы драться с лучшими из лучших, покорять новые весовые категории, ты должен хорошо двигаться. Соперникам всегда сложно работать против бойца с хорошей работой ног. Против бойца, который использует весь ринг", - цитирует Пакьяо Boxingscene.

Свой последний бой Иноуэ провел против в мае этого года в Лас-Вегасе (США), когда в восьмом раунде нокаутировал американца Рамона Карденаса. При этом сам японец во второй раз в карьере оказался в нокдауне.

Что касается Пакьяо в последний раз выходил на ринг против блогера Ди Кей Йо в рамках выставочного поединка в декабре 2022 года. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Мэнни единогласным решением судей.

46-летний филиппинец вернется на ринг 19 июля боем против Марио Барриоса.

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