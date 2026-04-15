Пакьяо назвал победителя боя Мейвезер против Кроуфорда

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо поделился мнением о победителе в потенциальном поединке между его бывшим соперником - Флойдом Мейвезером-младшим и другим легендарным американцем Теренсом Кроуфордом, сообщают Vesti.kz.

Пакьяо считает, если бы оба боксера встретились в ринге на пике своей карьеры, то победителем бы вышел Кроуфорд.

"Думаю, если оба вышли бы в ринг на пике, Кроуфорд бы победил. У него есть преимущество — он левша. Я видел Кроуфорда в стойке левши, он довёл это до совершенства. Он знает, как максимально использовать своё преимущество", - сказал Пакьяо в беседе с Boxing News.

Напомним, Пакьяо встречался с Мейвезером в 2025 году и проиграл ему по очкам единогласным решением судей.

Ожидается, что осенью они проведут реванш. Второй бой Мейвезера против Пакьяо запланирован на 19 сентября в Лас-Вегасе (США).