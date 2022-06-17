Озвучено имя следующего соперника победителя боя за три титула

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что победитель объединительного боя в полутяжелом весе между чемпионом WBC/IBF россиянином Артуром Бетербиевым (17-0, 17 КО) и обладателем титула WBO американцем Джо Смитом (28-3, 22 КО) затем проведет поединок против британца Энтони Ярда (22-2, 21 KO), сообщает Fightnews.info.

Поединок Бетербиев - Смит состоится 18 июня в Нью-Йорке (США).

"Я не могу дождаться боя. Я вполне уверен, что они не будут играться, это будет настоящий бой. Этот поединок может стать боем года.

Бетербиев - фаворит, исходя из его рекорда: 17 боев и 17 нокаутов, но Джо Смит тоже не промах. Он может ударить и умеет биться. Поэтому я думаю, что это бой с более-менее равными шансами.

Встретится ли победитель с Дмитрием Биволом? Нет. Я надеюсь, что организую для победителя бой с английским бойцом Ярдом, который является обязательным претендентом по линии WBO. Он приедет сюда, чтобы посмотреть поединок Бетербиев - Смит", - сказал Арум.

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