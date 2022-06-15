Эксперт ожидает "бойню" в поединке чемпионов мира из России и США

Экс-тренер и действующий аналитик бокса Тедди Атлас высказался о титульном поединке россиянина Артура Бетербиева (17-0, 17 KO) и Джо Смита-младшего (28-3, 22 KO) из США, оценив соотношение сил в противостоянии полутяжеловесов, сообщает vRINGe.com.

Объединительный поединок пройдет в Madison Square Garden 19 июня по времени Нур-Султана, а боксеры разыграют три титула - WBC, IBF и WBO.

"О, эти мужики - монстры, - считает Атлас. - Они не играют. Они не притворяются. Это умные бойцы, технически неплохо оснащены. Смит тоже здорово заматерел в последнее время. Он явно улучшился, набрался опыта. И, в отличие от Бетербиева, ему есть куда расти, ведь у него не было такой же школы в любителях. Не забывайте, что у россиянина за спиной где-то 300-400 поединков. Насколько помню, он даже становился чемпионом мира. Поймите, что у настолько матерых выходцев из любительского бокса есть минус - им в профессионалах практически некуда расти и развиваться.

Вот в этом я и вижу преимущество Смита. Он не менее крутой, чем Бетербиев. Он не менее стойкий психологически. Он хорош. И у него удар не слабее, чем у Бетербиева. Так что это будет просто монструозный бой. Нет, это не будет гонка между Ferrari и Porsche на скоростях выше 200 миль в час. Это будет битва монстр-траков. И если вам такое по вкусу, то они вас не разочаруют. Эти чуваки не умеют иначе - они выйдут с намерением прощупать оппонента в попытке отыскать уязвимое место.

Они выяснят, кто из них готов заглянуть в свои самые темные уголки. Кто готов выжить под бомбардировкой, вернуться и отыскать способ победить. Вот каким будет этот бой. И при этом они будут боксировать с умом. Это будет одновременно и драка, и техническое противостояние. Адская схватка! Мощь, агрессия, удары по корпусу. Будет все! И, конечно же, очень даже вероятно, что до финального гонга оба получат максимум урона. Не удивлюсь даже, если все решит банальная вещь - крепость подбородка. Но вполне может решить и нечто другое - кто чуть умнее, кто чуть техничнее. Возможно даже, что победит просто тот, кто лучше бросает джеб".

Бывший тренер Головкина назвал четырех самых сложных соперников для "Канело"

Дамир ИСМАГУЛОВ: о топ-15 UFC, бое Рахмонов - Чимаев и лучших фанатах из Казахстана

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!