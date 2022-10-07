Осужденный из Казахстана нарисовал портрет Головкина

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Сегодня 13:19
©ORDA

Художник, отбывающий наказание в учреждении № 29 ДУИС по Карагандинской области и области Ұлытау, изобразил портрет Геннадия Головкина. Таким образом, осужденные решили поддержать казахстанского боксера, сообщает ORDA.

Портрет передали в физкультурно-оздоровительный комплекс города Караганды имени Геннадия Головкина.

Как отмечают осужденные учреждения № 29, бой Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом не разочаровал их и дал повод еще больше восхищаться чемпионом Казахстана.

Напомним, что соперники третий поединок провели 18 сентября в Лас-Вегасе (США), где победу судейским решением праздновал мексиканец.

©ORDA

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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