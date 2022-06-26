Останется ли Головкин в суперсреднем весе после трилогии с "Канело"?

©Vesti.kz, Турар Казангапов
Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 14:03

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, который владеет чемпионскими поясами по версиям WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, пока не решил, продолжит ли он выступать в суперсреднем весе после трилогии с Саулем "Канело" Альваресом.

Мексиканский боксер является абсолютным чемпионом в этом дивизионе, и на кону трилогии будут стоять только его пояса.

"Я не знаю. Сейчас мы попробуем отбоксировать в 168 фунтах (суперсредний вес. - Прим. ред.). Посмотрим, как это все будет. Тяжело сказать", - сказал GGG в интервью SecondsOut.

Напомним, что третий бой Головкина и Альвареса пройдет 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Боксеры уже провели первую дуэль взглядов перед трилогией. Самые лучшие моменты пресс-конференции можно посмотреть здесь.

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Профессиональный бокс

Бокс Профи-бокс
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Сегодня 14:03
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