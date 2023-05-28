Оскандалившийся на Олимпиаде боксер проиграл нокаутом титульный бой

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Сегодня 09:46
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В главном событии вечера бокса в Белфасте (Северная Ирландия) чемпион IBF в полулегком весе мексиканец Луис Альберто Лопес (28-2, 16 КО) нокаутировал местную звезду Майкла Конлана (18-2, 9 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился в пятом, когда Конлан после чувствительного удара упал на настил ринга, а его угол выбросил полотенце в знак капитуляции.

Интересно, что некоторые эксперты и любители бокса не видели явного фаворита в этом бою, тем не менее небольшое преимущество отдавали хозяину ринга. Но, как видно, и родные стены ему не помогли.

Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио Майкл Конлан проиграл россиянину Владимиру Никитину в четвертьфинале турнира единогласным решением судей. После боя ирландец, не согласный с вердиктом, показал судьям средний палец и объявил о решении завершить любительскую карьеру.

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Метки:
Профессиональный бокс IBF Олимпиада-2016 Бразилия
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