Опытный аргентинец с 22 победами стал соперником Джукембаева по второму бою в США

Стал известен соперник 32-летнего казахстанского боксера Батыра Джукембаева (20-1, 16 КО) по его второму бою в США, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации BoxRec.com, 20 сентября в Плант-Сити(США) казахстанец встретится с 30-летний аргентинцем Уго Альберто Рольданом (22-1-1, 7 КО). Поединок первого полусреднего веса рассчитан на десять раундов.

Для Батыра предстоящий бой станет вторым выступлением в США после дебюта в этой стране в 2021 году, который завершился для него первым поражением в карьере. Свой последний на сегодняшний день поединок он провел в Алматы 24 декабря 2022 года, в нем он нокаутировал в шестом раунде южноафриканца Ксолани Мкотхели (19-8, 12 КО).

Что касается его соперника, то Рольдан выходил на ринг у себя на родине 25 февраля - в бою за вакантный титул WBA Fedelatin в полусреднем весе он победил единогласным решением судей соотечественника Хосе Уго Асеведо (14-5-2, 8 КО)

В настоящее время аргентинский боксер больше не владеет данным поясом.