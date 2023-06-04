"Он побьет всех". Назван сильнейший легковес в боксе

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Сегодня 17:33
©instagram.com/shakurstevenson

Обладатель титула WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) не видит никого, кто бы сумел победить экс-чемпиона в двух категориях Шакура Стивенсона (20-0, 10 КО) из США, который с недавних пор обосновался в легком дивизионе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

"Вы и сами уже знаете, - ответил Кроуфорд на вопрос, кто, по его мнению, является сильнейшим легковесом. - Никто не побьет Шакура. Шакур побьет всех. Не важно, кто будет его соперником, Шакур выйдет из ринга победителем. Он превзойдет каждого - вот как это будет.

Ребята, этот парень особенный. Шакур - единственный в своем роде, понимаете о чем я? Он подстраивается под каждого бойца. А потом, как только он адаптируется к тебе - эта ночь будет для тебя долгой. Мы видели, как Шакур идет вперед, мы видели, как Шакур выступает в размены. Мы видели, как двигался Шакур, насколько он крут в защите. Шакур просто великолепен, с какой стороны на него ни посмотри".

Напомним, что 8 апреля Стивенсон выиграл претендентский бой WBC у японца Шуичиро Йошино, разобравшись с ним за шесть раундов.

Кроуфорд вернется на ринг 29 июля, когда на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) проведет бой с соотечественником Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО) за бесспорный титул в полусреднем весе.

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Метки:
Кроуфорд Теренс

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