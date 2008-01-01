"Он уже готов к боям с элитой". Нокаутированный Ербосынулы боксер разобрал свое поражение и восхитился Казахстаном

Соперник казахстанского боксера второго среднего веса Айдоса Ербосынулы
(15-0, 10 КО) по последнему бою Исса Самир
(19-1, 16 КО) назвал своего оппонента будущей звездой дивизиона. В интервью корреспонденту Vesti.kz
ганец поделился впечатлениями от поединка и назвал сильные стороны визави.
"Мне было приятно узнать, что из себя представляет Казахстан. У вас очень красивая, но холодная страна. Перелет до места проведения боя был непростым, и это одна из причин, по которой я не смог показать свой лучший бокс.
Мой противник был в прекрасной форме. Он захватил преимущество в центре ринга и не давал мне возможности перестроиться. В тот вечер я чувствовал недомогание, но это не причина для поражения. На самом деле уровень казахстанца оказался выше моего. Он боксер высокого класса. Я думаю, что он уже готов к серьезным боям с элитой дивизиона. Желаю ему удачи и благодарю казахстанскую сторону за теплый прием", - отметил Самир.
Напомним, что в главном событии вечера бокса в Нур-Султане, прошедшем 16 декабря, Ербосынулы досрочно победил
Самира и защитил пояса WBC Asia, WBA International и WBO Global. Сам поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился в третьей трехминутке. Видео доступно здесь.
Всего казахстанец провел 15 боев и во всех победил, причем в десяти - нокаутами. Для его оппонента поражение стало первым в карьере. Ранее в 19 боях ганец одержал 18 побед, из них 15 нокаутом. Интересно, что предыдущие поединки он проводил исключительно на родине.