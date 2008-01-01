"Он уже готов к боям с элитой". Нокаутированный Ербосынулы боксер разобрал свое поражение и восхитился Казахстаном

Исса Самир (19-1, 16 КО) назвал своего оппонента будущей звездой дивизиона. В интервью корреспонденту Соперник казахстанского боксера второго среднего веса Айдоса Ербосынулы (15-0, 10 КО) по последнему бою(19-1, 16 КО) назвал своего оппонента будущей звездой дивизиона. В интервью корреспонденту Vesti.kz ганец поделился впечатлениями от поединка и назвал сильные стороны визави.

"Мне было приятно узнать, что из себя представляет Казахстан. У вас очень красивая, но холодная страна. Перелет до места проведения боя был непростым, и это одна из причин, по которой я не смог показать свой лучший бокс.

Мой противник был в прекрасной форме. Он захватил преимущество в центре ринга и не давал мне возможности перестроиться. В тот вечер я чувствовал недомогание, но это не причина для поражения. На самом деле уровень казахстанца оказался выше моего. Он боксер высокого класса. Я думаю, что он уже готов к серьезным боям с элитой дивизиона. Желаю ему удачи и благодарю казахстанскую сторону за теплый прием", - отметил Самир.