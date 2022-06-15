"Он голоден", или почему Канат Ислам после сенсации выйдет на ринг

Тренер Роджеро Ромо объяснил корреспонденту Vesti.kz причины первого поражения своего подопечного - казахстанского средневеса Каната Ислама (28-1, 22 KO). В ходе беседы он рассказал об изменениях и перспективах олимпийского призера.

Ранее Ислам сенсационно уступил британцу Джимми Келли (26-2, 10 КО) в бою за вакантный титул WBO Global в среднем весе, прошедшем в Плант-Сити (штат Флорида, США), но планирует вернуться на ринг.

"Я думаю, что Ислам станет чемпионом мира. Он сейчас здесь, в Окснарде. Готовится вместе со мной. Он голоден как никогда. Тот последний бой ничего не говорит о том, каков Канат на самом деле. Он принял бой без поддержки команды и едва не проиграл. Не будем обсуждать, почему это произошло. Он не был должным образом подготовлен. Теперь наша команда никогда не позволит этому случиться с ним. Мы усердно работаем, и вы увидите, что Канат станет лучше, чем когда-либо.

Его следующий бой готовится, и на данный момент у нас нет конкретной даты. Мы должны скоро обо всем узнать. Что касается меня, моя цель - убедиться, что Канат находится в лучшей форме. Мой партнер Сичилио Флорес - отличный тренер по силовой и физической подготовке. Он помогал готовить Василия Ломаченко и Серхио Мартинеса. Я тоже работал со многими чемпионами, поэтому наш уровень опыта - это то, что мы привнесем в тренировки Каната. Он нам как брат, и мы окажем ему поддержку и поможем вернуться в элиту", - отметил Ромо.

Канат Ислам возвращается на ринг после первого поражения в карьере. Подробности

Между тем обидчик казахстанца после этого встретился с бывшим чемпионом мира в первом среднем весе мексиканцем Хайме Мунгией (40-0, 32 KO) и был нокаутирован в пятом раунде. Стоит отметить, что поединок прошел в суперсреднем весе.

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