Олимпийский чемпион из Узбекистана хочет боя с победителем ЧМ из Казахстана

Золотой медалист Игр-2016 Хасанбой Дусматов назвал имя казахстанца Сакена Бибосынова как желаемого соперника, передает спортивный портал sports.uz.

Боксеры встречались на чемпионате мира в Сербии, где победу одержал Бибосынов. Титулованный спортсмен из Узбекистана досрочно покинул турнир, а казахстанец выиграл золотую медаль.

- С кем из ваших соперников по любительскому боксу вы бы хотели встретиться?

- Хотел бы драться с Сакеном Бибосыновым.

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Добавим, что Дусматов после Рио-де-Жанейро перешел на профессиональный ринг, выиграв уже четыре боя подряд. Что касается Бибосынова, то, помимо золотой медали ЧМ-2021, он взял бронзу на Олимпиаде-2020.