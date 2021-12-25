Олимпийский чемпион-2020 из России выиграл пятый бой нокаутом в профи и завоевал титул от IBF

Российский боксер Альберт Батыргазиев одержал победу над венесуэльцем Франклином Манзаниллой в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF International в полулегком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой в Москве завершился победой Батыргазиева техническим нокаутом в четвертом раунде. Для олимпийского чемпиона Токио, не имеющего поражений в профессиональной карьере, эта победа стала пятой. Все поединки он завершил нокаутом. В активе Манзаниллы 20 побед (19 - нокаутом) и восемь поражений.

В Токио россиянин завоевал медаль в весе до 57 килограммов. Причем в финале он победил американца Дюка Рэгана, который в 1/8 финала выбил казахстанца Серика Темиржанова. В профи Батыргазиев дебютировал в июле прошлого года.

Напомним, в рамках этого вечера бокса в Москве выступили три казахстанских боксера. Так, Бек Нурмаганбет (6-0, 4 КО) нокаутировал колумбийца Хосе Мигеля Торреса (33-12, 27 КО) уже в первом раунде. А Евгений Павлов (6-0, 4 КО) и Данила Семенов (5-0, 2 КО) выиграли свои поединки решением.