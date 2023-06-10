Охрана не дала участникам главного боя в США провести битву взглядов

В ночь на 11 июня в Нью-Йорке (США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе шотландца Джоша Тейлора (19-0, 13 КО) и американца гондурасского происхождения Теофимо Лопеса (18-1, 13 КО), сообщают Vesti.kz.

Накануне боксеры прошли обязательную процедуру взвешивания.

Тейлор на весах показал 63,4 килограмма, Лопес - 63,5.

При этом между ними не удалось провести битву взглядов. Уж слишком заряженным выглядел Тейлор. Охранники перестраховались и не стали подпускать шотландца к Лопесу.

Напомним, что бой будет рассчитан на 12 раундов. Тейлор будет защищать свой титул.