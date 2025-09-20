Официально подтвержден второй бой Бибосынова в профи

Казахстанский боксёр Сакен Бибосынов проведёт свой второй бой на профессиональном ринге в рамках вечера бокса, который состоится 25–26 октября в Бишкеке (Кыргызстан), передают Vesti.kz.

Имя соперника пока не объявлено, однако сам поединок уже официально подтверждён организаторами.

"Сакен Бибосынов снова в деле! На первом профессиональном вечере он подарил зрителям яркий бой, и теперь пришло время узнать его ближе. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года, двукратный чемпион мира, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, серебряный призёр чемпионата Азии 2022 года и бронзовый призёр чемпионата Азии 2021 года — его достижения говорят сами за себя. 25–26 октября, "Бишкек Арена", — сообщается в инстаграм промоутерской компании Saikou Lush Boxing Promotions.

20 июля в Бишкеке (Кыргызстан) Сакен Бибосынов дебютировал на профессиональном ринге и сделал это максимально ярко. В первом же бою он встретился с филиппинцем Кристианом Легане (6-1-3, 4 КО) и уже в стартовом раунде отправил соперника в тяжёлый нокаут, подтвердив свой высокий класс и зрелищный стиль ведения боя.