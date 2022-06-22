Третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) пройдет на на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщают Vesti.kz.

Официально об этом объявила британская промоутерская компания Matchroom Boxing, которая занимается организацией боя.

Напомним, что поединок состоится 17-го сентября. Два предыдущих боя боксеров прошли также на T-Mobile Arena и обернулись скандальными решениями судей - в первом поединке в 2017-м они присудили ничью, а во втором спустя год отдали победу Альваресу.