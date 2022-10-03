Официально объявлено о бое Алимханулы за титул чемпиона мира

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Вчера 23:45
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Казахстанец Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) официально проведет первую защиту титула WBO в бою с британцем Дэнзелом Бентли (17-1-1, 14 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 12 ноября в Лас-Вегасе на арене Palms Casino Resort.

Напомним, что 29-летний Алимханулы стал полноправным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе после того, как прежний обладатель титула американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) перешел во второй средний вес, тем самым избежав поединка с казахстанцем.

 

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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