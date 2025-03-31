Объявлен бой Казахстанского Макгрегора по правилам бокса

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков, владеющий титулами чемпиона Naiza и AMC Fight Night, готовится к яркому противостоянию в профессиональном боксе, сообщают Vesti.kz.

13 июня в Алматы он выйдет в ринг против россиянина Марифа Пираева.

"13 июня. Алматы. Пройдет бой по боксу между Фанилем Рафиковым и Марифом Пираевым, как вам эьта история? Бой пройдет в 77 кг. Удалось найти компромисс между сторонами, Фаниль согласился перейти в более тяжелый вес, а Мариф согласился на тот вид спорта, с которого начинал свою карьеру Рафиков. Я виделся с тренером Фаниля в Казахстане, он мне сказал, что Рафиков был очень прспективным боксером. Будет крутое зрелище, шестираундовое противостояние", - заявил президент лиги Fight Night Камил Гаджиев.

Стоит отметить, что Фаниль имеет внушительный опыт в любительском боксе и носит звание Мастера спорта, что добавляет интриги к предстоящему поединку.

Напомним, что Рафиков известный как Казахстанский Макгрегор в феврале дебютировал в профессиональном боксе, победив в на вечере бокса в Павлодаре россиянина Ахмеда Алиева по итогам шести раундов.

Добавим, в последнем поединке в MMA Рафиков на турнире Naiza 68 нанес поражение иранцу Мохаммаду Хейбати.