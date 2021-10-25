Объявлен андеркарт вечера бокса в Актау с боями чемпиона мира и казахстанца с титулом от WBC

Промоутерская компания Adal Promotions представила состав пар андеркарта вечера профессионального бокса, который пройдет в Актау 6 ноября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Айболды Дауренулы (дебют) - Нурсултан Байниязов (дебют), супертяжелый вес;

Аль-Мухаммед Махмут (дебют) - Кыдырали Мурат (дебют), полусредний вес;

Нурас Женис (дебют) - Жаксылык Отешкен (1-1, 1 КО), второй средний вес;

Самат Жетыбаев (дебют) - Рахат Махамбетсаилов (1-3, 0 КО), легчайший вес;

Жолдас Женисов (дебют) - Айбек Нургиса (1-1, 0 КО), второй полулегкий вес.

Главными событиями ивента станут бои чемпиона мира по боксу из Казахстана Бекзада Нурдаулетова (2-0, 1 КО) против узбека Фарруха Джураева (6-4-1, 2 КО), а также непобежденного казахстанца Мейирима Нурсултанова (14-0, 8 КО) против Дмитрия Атрохова (16-11, 7 КО) из Беларуси.

Недавно оба боксера подписали контракты с Adal Promotions. Свой последний бой Нурсултанов провел в декабре в Екатеринбурге (Россия), где решением судей победил местного боксера Илью Баландина.

На профи-ринге Нурсултанов выигрывал второстепенный пояс - региональный титул чемпиона США по версии WBC (USNBC) в среднем весе, а также "молодежный" титул NABF. В любителях Мейирим становился чемпионом Азии среди молодежи, а также выигрывал Всемирную серию бокса (WSB) в составе "Астана Арланс".

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Напомним, в профи Нурдаулетов дебютировал в октябре 2020 года: сначала Нурдаулетов нокаутировал во втором раунде боксера из Танзании Ибрахима Маоколу (14-10-1, 9 КО), а затем победил по очкам нигерийца Кабиру Товолави (15-4, 12 КО). В любителях Нурдаулетов становился чемпионом мира в 2019 году, а в 2016-м выигрывал бронзовую медаль на молодежном мировом первенстве. Также в составе сборной Казахстана ездил на Олимпиаду-2020 в Токио, где сенсационно проиграл в первом же поединке и выбыл из борьбы за медали.

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