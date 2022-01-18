Обязательный претендент, чемпион Азии и боксер из топ-10 рейтинга WBA из Казахстана начали тренировочный лагерь

©Suleimen Promotions
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Сегодня 15:19

Боксеры казахстанской промоутерской компании Suleimen Promotions начали лагерь перед своими следующими боями, передает корреспондент Vesti.kz.

Спортсмены приступили к тренировкам в Нур-Султане. Подготовка началась у суперсредневеса - чемпиона Азии Бека Нурмаганбета (6-0, 4 КО) и Евгения Павлова (6-0, 4 КО), занимающего седьмое место в рейтинге WBA второго легчайшего веса. Вместе с ними к процессу приступили Абильхан Аманкул, Данила Семенов и Абылайхан Жусупов.

В ближайшее время к боксерам присоединится обязательный претендент на титул WBA во втором среднем весе Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО), который может провести чемпионский поединок против кубинца Давида Моррелла (6-0, 5 КО) уже в этом году.

Стоит отметить, что в состав Suleimen Promotion входят несколько перспективных боксеров из Казахстана, выступающих в разных весовых категориях. В этом году организация получила право провести юбилейную 60-ю конвенцию Всемирного боксерского совета (WBC).

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Павлов Евгений Ербосынулы Айдос Нурмаганбет Бек Жусупов Абылайхан Аманкул Абильхан


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