"Обязан побеждать". Озвучен прогноз на бой Головкина с "суперчемпионом"

Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) обязан побеждать Риоту Мурату (16-2, 13 КО), считает ведущий подкаста Showtime Boxing Киран Малвэйни, выразивший свое мнение в прогнозе "Рейтингу Букмекеров".

Головкин на предстоящий поединок, который состоится сегодня, 9 апреля в Сайтаме (Япония) выйдет в статусе чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, а Мурата является обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе. На кону будут стоять все три титула.

"Фаворитом должен быть Головкин. Он лучше, искуснее, опытнее - но и старше. Остается ли он все еще реальным Геннадием Головкиным? Хороший вопрос. Мурата опасен, высок, у него длинный джеб, а самое главное - великолепная правая рука. Это самое большое оружие японца. Головкину необходимо быть осторожным.

Не думаю, что дождемся нокаута в бою. Если кто-то и будет нокаутирован, то, скорее всего, им окажется Головкин, но, думаю, поединок продлится всю дистанцию. Оба соперника будут очень мотивированы. Мурате нужна победа, чтобы возродить свои чемпионские надежды. Японец будет отчаянно стараться выиграть на глазах родной публики. Но Головкин просто обязан побеждать. Если проиграет, то его карьера на вершине окажется завершенной, а третьего боя с "Канело" уже не будет.

Геннадий должен быть фаворитом, должен быть лучше. Он может гораздо больше, чем Мурата. Но японец крупнее и моложе. Если Головкин окажется на спаде, то Мурата может выиграть. Мой прогноз: победа Головкина судейским решением", - прогнозирует эксперт.

Стоит ли опасаться судейства в бою с Муратой? Головкин дал ответ

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