Обнародованы имя следующего соперника Головкина и дата боя

Стали известны сроки следующего боя чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), а также имя потенциального соперника, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным The Athletic, Головкину весной 2021-го попытаются сделать поединок с экс-чемпионом в первом среднем весе мексиканцем Хайме Мунгией (36-0, 29 КО), который уже перешел в средний.

Отмечается, что Мунгия - не единственный вариант. Приоритетом все же остается третий бой с другим представителем Мексики - Саулем "Канело" Альваресом (53-1-2, 36 КО).

Напомним, Головкин утром 19 декабря в США успешно защитил титулы, одержав досрочную победу над обязательным претендентом Камилом Шереметой (21-1, 5 КО). Поляк четыре раза побывал в нокдауне, прежде чем после седьмого раунда его угол отказался от продолжения поединка.

Головкин в 21-й раз успешно защитил титул и побил рекорд легендарного американца Бернарда Хопкинса. Шеремета же потерпел первое поражение в карьере.