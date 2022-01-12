Обидчику казахстанского боксера предрекли самый крутой прорыв в 2022 году

В ESPN поделились прогнозом на 2022 год, а именно озвучили свою версию победителей и номинантов в категории "Прорыв года", сообщает vRINGe.com.

Так, ведущий специалист издания Майк Коппинджер включил в список пуэрториканского суперлегковеса Сабриэля Матиаса (17-1, 17 КО), который в прошлом году одержал досрочную победу над казахстанцем Батыром Джукембаевым (19-1, 15 КО).

При этом отмечается, что в 2020 году Матиас неожиданно уступил россиянину Петросу Ананяну (16-2-2, 7 КО), но вскоре получит шанс поквитаться за то поражение. Бой, намеченный на 22 января, будет частью элиминатора от IBF.

Также в его списке оказались Джаред Андерсон (11-0, 11 КО, США, супертяж), Тони Йока (11-0, 9 КО, Франция, супертяж), Филип Хргович (14-0, 12 КО, Хорватия, супертяж), Джошуа Буатси (15-0, 13 КО, Великобритания, полутяж), Фрэнк Мартин ( 15-0, 11 КО, США, легкий вес), Ричардсон Хитчинс (13-0, 5 КО, США, суперлегкий вес), Мичел Ривера (22-0, 14 КО, Доминиканская Республика, легкий вес), Давид Моррель (6-0, 5 КО, Куба, суперсредний вес), Чарльз Конуэлл (16-0, 12 КО, США, первый средний вес).

Напомним, что в последнем бою Джукембаев нокаутировал мексиканца Хуана Хосе Мартинеса Альвареса (28-11, 20 KO).