Обидчик Ковалева устроил нокаут-шоу в Мексике

В мексиканском Канкуне состоялся бой в первом тяжелом весе, где непобежденный швед Робин Сафар (18-0, 13 КО) встретился с американцем Роберто Силвой (13-4, 7 КО), передают Vesti.kz.

Развязка наступила в пятом раунде, когда Сафар потряс Силву, прижал его к канатам и провел серию мощных ударов, чем заставил рефери вмешаться и остановить бой.

Этим самым Сафар записал в свой актив 18-ю победу и 13-ю досрочную, сохранив статус небитого боксера. Силва, в свою очередь, потерпел четвертую неудачу при 13 выигрышах.

Напомним, что в мае 2024 года Сафар отметился победой над известным российским боксером Сергеем Ковалевым (35-5-1, 29 КО). Швед выиграл по очкам, а россиянин побывал в нокдауне в десятом раунде.