Обидчик Кособуцкого взял убедительный реванш у призера ЧМ

Боксер супертяжелого веса Эфе Аджагба (19-1, 14 КО) из Нигерии взял верх над Джозефом Гудоллом (10-2-1, 9 КО) из Австралии, передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся на Tahoe Blue Event Center в США и завершился досрочной победой нигерийца. При этом, ранее боксеры встречались в любителях, где Аджагба проиграл своему оппоненту.

Напомним, что в предыдущем бою Аджагба встречался с казахстанцем Жаном Кособуцким и применил к нему запрещенные приемы, которые судьи проигнорировали. В ответ, казахстанец начал нарушать правила и был дисквалифицирован.