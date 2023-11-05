Обидчик Кособуцкого взял убедительный реванш у призера ЧМ

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Сегодня 12:03
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Боксер супертяжелого веса Эфе Аджагба (19-1, 14 КО) из Нигерии взял верх над Джозефом Гудоллом (10-2-1, 9 КО) из Австралии, передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся на Tahoe Blue Event Center в США и завершился досрочной победой нигерийца. При этом, ранее боксеры встречались в любителях, где Аджагба проиграл своему оппоненту.

Напомним, что в предыдущем бою Аджагба встречался с казахстанцем Жаном Кособуцким и применил к нему запрещенные приемы, которые судьи проигнорировали. В ответ, казахстанец начал нарушать правила и был дисквалифицирован.

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Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан
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